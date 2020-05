Pais morrem e criança de 3 anos fica ferida em acidente entre caminhonete e motocicleta

Coronavírus x política e poder

Rebeca Caroline Rodrigues da Silva, 23, e Thiago Bismarques da Silva, 26, morreram e o filho deles de apenas 3 anos ficou ferido ao serem atingidos por uma caminhonete enquanto trafegavam em uma motocicleta no fim da tarde dessa segunda-feira (11), em Mucajaí, Sul de Roraima.

A família passava por uma região conhecida como Pedra do Maranhão, quando motorista do veículo maior perdeu o controle da direção e colidiu de frente com a moto, que ficou completamente destruída.

Ele havia consumido bebida alcoólica e não tinha habilitação. Rebeca morreu na hora e Thiago faleceu enquanto era atendido no Hospital Geral de Roraima. Ele quebrou vários ossos e teve o crânio afundado com o impacto da queda.

O filho deles também sofreu vários ferimentos e segundo o sistema Globo de informações, o menino foi levado em estado de choque para a unidade hospitalar. O motorista que causou o acidente ainda tentou fugir, mas foi detido próximo ao local.