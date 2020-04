Óleo na pista causa acidentes com motociclistas em rua de Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Um derramamento de óleo na rua 181, no núcleo 15 do bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, ocasionou vários acidentes com motociclistas, motoristas de carros de passeio e até ônibus na noite desta quarta-feira (8).

Segundo informações, um ônibus teria apresentado problemas mecânicos na rua e uma grande quantidade de óleo foi derramado no local. Vários pequenos acidentes foram presenciados.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi até a rua e os agentes espalharam pó de serragem para remover óleo da pista.