No Amazonas, homem morre ao ser atropelado por caminhonete

Manaus/AM - Um homem identificado como Roberto Carlos Rodrigues, morreu ao ser atropelado na noite desse sábado (27), na BR 319, nas proximidades do município de Apuí, no interior do Amazonas.

Beto, como é conhecido na cidade, estaria passando pelo local quando foi atropelado por uma caminhonete. O homem sofreu ferimentos graves na cabeça e acabou vindo à óbito.