Mulher fica sem parte da perna em grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher quebrou a perna e teve fratura exposta durante um grave acidente causado por um veículo que teria supostamente entrado na contramão na avenida Buriti, no Distrito Industrial de Manaus. O caso aconteceu na tarde deste domingo (9).

Segundo informações, a mulher que tem 54 anos, estava na garupa de uma moto quando um carro modelo Fiat Fiorino teria desobedecido a sinalização e colidido com a moto. A condutora da moto também ficou ferida, mas a garupa acabou ficando com a perna estraçalhada e perdeu parte do membro.

A vítima ficou jogada no asfalto até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizarão os primeiros socorros e levaram a mulher para um hospital da cidade.

O motorista abandonou o carro e fugiu a pé. Militares fazem buscas pela região e o caso será registrado em um Distrito de Integrado de Polícia.