Motoristas apontam rachaduras no asfalto de viaduto em Manaus

Manaus/AM -Um viaduto localizado na avenida Mário Ipiranga, nas proximidades da Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam), vem aterrorizando motoristas que precisam passar pelo local, devido a supostos problemas na junta de dilatação e rachaduras no asfalto.

Durante apuração da informação, o motorista de um caminhão que passava pelo local precisou agir com cautela. Uma universitária que passa por debaixo do viaduto, relatou que pequenos pedaços de concreto do muro de contenção já se desgrudaram.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber quais atitudes serão tomadas e aguarda retorno.