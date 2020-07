Motorista perde controle e colide violentamente com traseira de caminhão em Manaus

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Um veículo ficou totalmente destruído após colidir em um caminhão que estava parado na Avenida Natan Xavier, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, o condutor do carro, supostamente menor de idade, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão que estava na via fazendo frete.

Umas das vítimas, que estava no carro, ficou presa nas ferragens. O motorista do carro foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A Perícia deve ir até o local para entender a dinâmica do acidente.