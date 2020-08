Menina de 5 anos morre após irmão adolescente bater carro em estrada

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Uma criança de 5 anos morreu após o irmão dela de 15 anos, perder o controle da direção do carro onde eles estavam e colidir de frente com o outro veículo.

A tragédia ocorrei em Amparo, São Paulo, na noite do último sábado (1). Na ocasião, os pais que também estavam no veículo permitiram e incentivaram o jovem a dirigir, mesmo sabendo que ele não tinha idade e nem treinamento para isso.

A mãe ficou no banco do passageiro com a filha no colo, ambas sem cinto de segurança. O pai estava no banco de trás e não conseguiu evitar a colisão.

Ele não se feriu, mas foi preso por autorizar o garoto a dirigir sem habilitação. A mãe e o adolescente sofreram ferimentos pelo corpo e a criança morreu no hospital.