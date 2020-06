Lutador Wanderley Silva é arremessado em acidente durante passeio de bicicleta

Os mascarados

O lutador Walderlei Silva , sofreu um acidente nesta quinta-feira (4) quando andava de biciccleta próximo a uma praça em Curitiba.

Em entrevista para o Direto no Octógono, o atleta afirmou que passeava pela Praça da Ucrânia em direção ao centro, quando teria ficado desatento e foi atropelado.

"Não posso falar que eu passei no vermelho ou o cara passou no vermelho. Eu passei distraído, e foi bem no momento em que o cara passou junto comigo. Ele bateu na minha bicicleta e me arremessou longe. Eu caí de cara no chão, e por isso ralei o rosto. Se eu não estivesse usando o capacete, poderia até ter morrido. De novo. É muita emoção nessa vida", disse o lutador em entrevista ao blog "Direto do Octógono".

É a segunda vez que Wanderlei sofre acidente ao passear de bicicleta. A primeira vez em, 2016, o condutor do veículo atropelou e fugiu do local; desta vez, o motorista prestou socorro a vítima.