Homem morre após ser atropelado e arrastado por ônibus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado e arrastado por um ônibus biarticulado quando entrava no terminal do Pinheirinho, na noite desta sexta-feira (12).

Segundo o UOL, as primeiras informações dão conta de que o motorista não teria visto o pedestre, que acabou ficando preso embaixo do ônibus e sendo arrastado até o terminal.

Conforme a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 21h, na Av. Winston Chruchill, na entrada do terminal do Pinheirinho. O pedestre estava na altura do sinaleiro quando foi atingido pelo ônibus.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.