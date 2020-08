Homem morre ao cair de moto e bater com cabeça em árvore no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado como Almir Neves Neto morreu nesse domingo (2), em um acidente de trânsito violento no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

A vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da direção, atingiu o meio fio e caiu batendo com a cabeça em uma árvore.

Socorristas do Samu estiveram no local e tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu. A pessoa que estava na garupa também se feriu, mas não corre riso de morte.