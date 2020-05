Homem é retirado às pressas de carro destruído após arrastar poste em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Um veículo dirigido por um homem identificado como Juan Sávio, de 23 anos, ficou destruído após o condutor perder o controle na avenida Grande Circular, na Zona Leste da capital.

Segundo informações, o homem estava trafegando um pouco acima do limite permitido na via, quando teria perdido o controle do carro e se chocado com um poste, que foi arrastado. A polícia não confirma a alta velocidade.

O condutor precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de saúde, em estado considerado grave.

A perícia criminal foi até o local para coletar informações e traçar a dinâmica do acidente.