Empresário morre após grave acidente na AM-010

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - O empresário Carlos Fábio Oliveira, 42, morreu na manhã deste domingo (31), após sofrer um grave acidente no KM 43 da AM-010.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta vermelha na via, quando acabou colidindo com um carro.

Carlos sofreu multiplas fraturas e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorr (HPS) Dr. Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.