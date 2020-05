Em Manaus, motorista fica ferido após carro capotar violentamente em avenida

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e em seguida capotou no canteiro central da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, na fim da noite desse sábado (16).

O acidente ocorreu nas proximidades de um colégio da Polícia Militar. O condutor sofreu ferimentos pelo corpo, mas não há detalhes do estado de saúde dele.

O carro, destruído, foi removido por um guincho.