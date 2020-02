Em Manaus, homem fica preso nas ferragens após veículo bater em ônibus parado

Manaus/AM - Um homem precisou ser retirado de um veículo com ajuda do Corpo de Bombeiros após o carro que estava colidir em um ônibus que estava parado na Avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, que atendeu a ocorrência, por volta de 20h30, um ônibus da empresa Açaí estava parado na via sentido centro bairro, devido a uma pane mecânica, quando a condutora de um veículo Volkswagen Fox de cor prata, não percebeu que o coletivo estava parado e bateu violentamente na traseira.

Segundo informações, a condutora não sofreu alguns escoriações, já Claudionor Gonçalves, de 43, precisou ser retirado pelos bombeiros que precisaram cortar o carro.

Claudionor foi encaminhado com urgência para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, e ainda não se tem informações sobre o atual estado de saúde.