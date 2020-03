Em Manaus, carreta arrasta ciclista até a morte e foge em alta velocidade

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - Um ciclista identificado como César da Silva dos Santos, de 59 anos, foi morto atropelado por uma carreta na noite desta sexta-feira (20), na Estrada da Estanave, bairro Compensa, zona Oeste da cidade.

De acordo com as autoridades locais, após o acidente, o motorista da carreta fugiu em alta velocidade rumo a Iranduba, na Ponte Rio Negro. O ciclista morreu na hora, com o corpo sendo arremessado a vários metros de distância, e desfigurado pelo atropelamento.

A perícia criminal deve chegar ao local para determinar as condições do acidente.