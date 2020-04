Em alta velocidade e sem CNH, motorista causa acidente violento em Manaus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Um grave acidente na avenida Max Teixeira deixou uma mulher ferida e dois carros parcialmente destruídos na madrugada desta quinta-feira (2). O suposto motorista que causou o acidente, estava em alta velocidade na avenida, localizada na no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O homem não teve a identidade revelada e não portava Carteira Nacional de Habilitação no momento do acidente, entretanto, dentro do veículo foram encontrados vários documentos.

Uma mulher que estava em outro veículo que foi atingido violentamente, precisou ser levada para um hospital da capital.

A Polícia Militar efetuou a detenção do suspeito e a Polícia Científica deverá investigar a dinâmica do acidente.