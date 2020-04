Homem morre em acidente de moto e corpo cai de carro do IML após remoção

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O corpo de um homem identificado como José Marcos Andrade de Lima, de 36 anos, caiu do carro que o conduzia para o Instituto Médico legal (IML). O acidente aconteceu em Cruzeiro do Sul, município do Acre, na divisa com Amazonas.

Segundo o site Globo, José era motociclista e morreu vítima de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Lauro Müller com a Rua do Murú. Uma equipe do IML fez a remoção do corpo de Marcos e durante o transporte até a sede do órgão, a trava da porta do carro acabou abrindo e o corpo do rapaz chegou a cair na rua. A informação foi confirmada para imprensa pelo auxiliar de necrópsia Marcos Barbosa.

Ele foi removido novamente para o IML para necropsia, e após procedimentos, liberado para ser enterrado.

O acidente que o levou a óbito

Segundo a Polícia Militar, Marcos estava acompanhado de um outro homem identificado como Mateus Lima, de 19 anos, quando acabou se chocando em um carro. Marcos morreu assim que foi arremessado na pista; Mateus foi levado em estado grave para um hospital da cidade.