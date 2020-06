Colisão violenta deixa motorista de app ferido e carro capotado no meio de avenida em Manaus

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Manaus/AM - Um motorista de aplicativos ficou ferido depois que o carro que ele conduzia foi atingido por outro veículo e capotou no meio da avenida Getúlio Vargas, no Centro da capital, na manhã desse domingo (14).

A vítima que estava trabalhando no momento do acidente contou em conversa com policiais que estava passando pelo cruzamento com a rua 24 de Maio, quando se chocou com um HB20 branco que saia da via.

A colisão fez com que o Mobi virasse e ele sofresse escoriações leves. Ainda no local os proprietários tentam chegar a um acordo sobre os danos materiais de ambos.