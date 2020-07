Ciclista desvia de buraco em rua e morre atropelado por ônibus

Wilson Lima e a teoria do nada

Um buraco no meio da avenida causou a morte de um ciclista trafegava na avenida Zacarias de Assunção, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, no Pará. A tragédia aconteceu na última quarta-feira (24).

Para o site Globo, testemunhas informaram que o ciclista foi atingido após tentar desviar de um buraco na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu antes da chegada da ambulância.

Após o acidente, o trânsito no local foi interditado para a realização da perícia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsitos de Ananindeua (Semutran), informou que agentes de trânsito não foram acionados para o local do acidente, mas a colisão foi registrada por câmeras de segurança. Ainda segundo a Semutran, as filmagens mostram que o ciclista trafegava no lado oposto à ciclofaixa. A Semutran disse ainda que a pista é sinalizada.