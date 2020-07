Atropelado, casal escapa de cair em bueiro na av. Efigênio Sales; trânsito está caótico

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Um homem e uma mulher que foram atropelados na manhã de hoje (14), na avenida Efigênio Sales, por pouco não caiu em um bueiro que tem aproximadamente 4 metros de profundidade.

O buraco que fica à margem da avenida está sem tampa e representa um perigo iminente no local. Ao derrapar com a motocicleta na pista manchada de óleo, os dois caíram bem próximo a ele e a tragédia poderia ter sido maior, casos eles tivessem despencado nele.

Durante o acidente, pedaços dos dois veículos foram lançados no vácuo do bueiro.

As vítimas já foram removidas e encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto após receber os primeiros-socorros na via. O tráfego segue lento no local e agente do IMMU, já providenciam a remoção do óleo da avenida.