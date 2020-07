Carro desgovernado invade CSU do Parque 10 e fica 'entalado' em cerca

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o CSU do Parque 10, na manhã desse domingo (26), na Zona Centro-Sul.

O acidente ocorreu por volta das 6h45, o veículo saiu da pista, arrancou parte do gradeado de proteção e ficou preso na cerca.

Até o momento, não há informações sobre feridos, mas a Polícia Militar já está no local para apurar as circunstâncias do acidente. Por conta do pouco movimento, o acidente não causou alterações no trânsito, mas agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana são aguardados no local.