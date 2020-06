Carro despenca em igarapé e deixa motorista ferido em Manaus

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Uma pessoa ficou ferida após o carro que ele dirigia sair da pista e despencar dentro de um igarapé na avenida Curaçao esquina com avenida Passarinho, na Zona Norte.

A vítima conseguiu sair do veículo e aguarda a equipe de socorristas do Samu. Esse é o segundo acidente no mesmo trecho em menos de uma semana. No último sábado (20), um outro carro desabou no local.