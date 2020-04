Cantor Toinho sofre acidente grave em rodovia do Amazonas

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - O carro que estava o cantor Toinho, da banda Toinho e Forró Show, sofreu um grave acidente nesta quarta-feira (8) no quilômetro 90 da AM-010, no Amazonas.

A caminhonete que o cantor estava chegou a capotar e cair em uma área de mata, deixando o veículo destruído. Toinho teve um corte na cabeça e foi levado para uma unidade de saúde, e foi liberado após procedimentos cirúrgicos.

Para a reportagem, o forrozeiro explicou que já está em casa e que o acidente ocorreu por volta das 15h00.

No último dia 3 de abril, a banda entrou no ritmo das lives solidárias levando o melhor do pé de serra em suas redes sociais.