Caçamba arranca fiação e deixa moradores sem energia elétrica em Manaus

Manaus/AM - Um caminhão caçamba arrebentou uma rede de fios elétricos na manhã dessa quarta-feira (3), na avenida Guanabara, uma das principais vias do bairro Gilberto Mestrinho na Zona Leste.

O veículo tentou passar em uma área de rede baixa e acabou engatando nos fios. Ao forçar a passagem, os mesmos se romperam ficando pendurados no meio da rua.

Motociclistas que passavam pelo local no momento do acidente, tiveram que desviar dos cabos, para não serem eletrocutados. Muitos pedestres também levaram um susto com a queda da fiação.

Ao perceber que a caçamba estava entrelaçada, o motoristas parou e permaneceu no veículo aguardando socorro. Por causa do rompimento, muitas casas ficaram sem energia elétrica e aguardam a equipe da Amazonas Energia para providenciar os reparos necessários.