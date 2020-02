Bêbado, casal se choca com carro e mulher fica ferida em Manaus

Manaus/AM - Um casal ficou ferido na madrugada dessa quinta-feira (13), ao colidir com um carro de aplicativo na avenida Efigênio Sales, nas proximidades da Bola do Coroado, na Zona Leste. Chovia bastante no momento do acidente.

As vítimas estavam em uma motocicleta e haviam acabado de sair de uma festa nas imediações. Visivelmente embriagados, eles não teriam conseguido frear, quando o motorista do carro reduziu a velocidade para entrar em um estacionamento onde deixaria um passageiro.

O condutor foi surpreendido com a pancada que destruiu o vidro traseiro. O casal caiu da moto e a mulher sofreu fraturas e cortes no rosto, o companheiro dela teve a penas escoriações leves.

O Samu foi acionado e encaminhou as vítimas a um hospital da capital. Apesar da situação, ninguém corre risco de morte.