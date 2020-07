Ator morre após ser atingido por carro e atropelado três vezes; motorista fugiu

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

O ator Adriano Conceição do Nascimento, conhecido como Paco Rodrigues, morreu na noite de segunda-feira (27), em um trágico acidente na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí (SP).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, um carro bateu na moto que o ator estava e ele caiu na via. Ele foi atropelado por outros três veículos e morreu no local.

O motorista fugiu e até o momento não foi encontrado. A vítima morava em Vinhedo e teve o corpo enterrado na tarde desta terça-feira (28), em Sumaré.