Acidente entre carro, ônibus e caminhão deixa trânsito lento em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um acidente entre um carro de passeio, um ônibus e um caminhão na manhã desta terça-feira (21), deixou o trânsito lento na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava lisa. Ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais.

Agentes do Manaustrans foram acionados para auxiliar os condutores.



Foto: Reprodução: Twitter IMMU