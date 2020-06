Acidente chocante faz mulher ficar presa nas ferragens de carro em Manaus

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Um acidente assustador na noite desta quinta-feira (11) fez com que uma mulher ficasse presa dentro do próprio veículo na avenida Nathan Xavier, no bairro do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O carro em que a mulher dirigia, perdeu o controle na pista molhada e arrancou um dos postes da via. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para cortar a porta do veículo, que ficou destruído durante colidir com o poste de iluminação.

Após todo o trabalho dos bombeiros, a mulher e um outro ocupante que estava no carro foram levados com urgência para um hospital da cidade. O estado de saúde após a chegada na unidade hospitalar ainda não foi divulgada.