Vídeo mostra carro atropelando ciclista e depois sendo atingido por trem

Um acidente envolvendo um ciclista, carro e trem foi flagrado em Sumaré, São Paulo, no último domingo (19) e divulgado pela TV Globo, nesta quinta-feira (23). No cruzamento, um ciclista passa em frente a um carro, sendo atropelado em seguida, na sequência, o veículo é atingido em cheio pelo trem.

Ninguém saiu ferido, apesar do susto. A empresa Rumo, responsável pela ferrovia, se manifestou por meio de nota e disse que acidente aconteceu “por imprudência do ciclista, que fez a travessia do local na contramão, e do motorista, que tentou atravessar a passagem em nível devidamente sinalizada quando o trem se aproximava”.

A empresa ainda afirmou que o maquinista tentou parar, mas não foi possível devido ao peso e tamanho do trem. “É obrigatório que os veículos parem em uma distância segura e se certifiquem de que não há trens se aproximando antes de efetuar o cruzamento. Atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima”, frisou a Rumo.