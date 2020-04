Criança é arremessada em calçada após violento acidente causado por suposto militar; Veja vídeo

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Chocante: sargento arremessa criança em rua durante atropelamento em Manaus pic.twitter.com/hxXwCUidiK — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) April 16, 2020

Manaus/AM - Circula nas redes sociais um vídeo chocante, onde um militar, supostamente embriagado, colide com uma motocicleta deixando três pessoas feridas, entre elas, uma criança. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (15) no bairro do Colônia Antônio Aleixo.

Segundo informações, antes de colidir com os ocupantes da moto, um sargento exército já havia atropelado e matado um idoso de 58 anos, que havia saído para comprar alimento para os netos. O suspeito não prestou assistência ao homem e ainda acabou batendo em uma moto, onde uma criança foi arremessada a metros de distância.

No vídeo é possível ver que uma mulher que também tava na moto, supostamente mãe da criança, se levanta mesmo machucada e socorre a menor.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar, e após esclarecimentos na delegacia, foi levado para o batalhão onde é lotado.