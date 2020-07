Familiares e amigos homenageiam policiais mortos em acidente fluvial no Amazonas

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Amigos e familiares acompanham cortejo fúnebre de policiais que morreram afogados no Amazonas #Amazonas #VejaVídeo pic.twitter.com/suRjVuR9Pf — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 24, 2020

Manaus/AM - Familiares amigos se despediram nessa manhã (24), do sargento da Polícia Militar Aleilson Martins da Silva, 40 e do investigador de Polícia Civil Eduardo Maciel da Silva Melo, 38, que morreram afogados em um acidente no município de Envira, na última terça-feira (21).

Os corpos chegaram a Manaus nessa quinta-feira (23) e foi recebido com homenagens por populares e colegas de farda. Após o velório que se encerrou a pouco, familiares seguiram em cortejos fúnebres para o Cemitério São João Batista e Tarumã onde foram sepultados depois de uma breve cerimônia.

Ao final, um helicóptero da polícia realizou uma chuva de pétalas de rosas sobre o cemitério São João Batista.

Aleilson e Eduardo estavam em uma missão de buscas por foragidos no interior, quando a o barco em que eles estavam colidiu com o tronco no meio do rio e naufragou. Os policiais não sabiam nadar e acabaram morrendo na tragédia.