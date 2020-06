Soldado morre ao despencar de helicóptero enquanto fazia exercício de paraquedismo

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - Pedro Lucas Ferreira Chaves, soldado da Brigada Militar de Infantaria, morreu nesse sábado ao despencar de um helicóptero, enquanto fazia um exercido de paraquedismo em Realengo, no Rio de Janeiro, nesse sábado (20).

Conforme o Comando Militar do Leste (CML), ao pular, Pedro acabou ficou preso na aeronave e suspenso no ar por alguns segundos. Quando conseguiu se soltar, o paraquedas de emergência não teria aberto corretamente e o militar acabou sofrendo um impacto grave no solo.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O CML informou em nota que investiga as circunstâncias do acidente e que está prestando todo o apoio a família da vítima. A tragédia aconteceu sob os olhar de várias pessoas e das imagens da tragédia viralizaram nas redes sociais.