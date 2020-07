Após matar pai a facadas, filho foge de carro e morre em acidente na estrada

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-163, em Pranchita, no sudoeste do Paraná, no domingo (12). Segundo a Polícia Civil, a batida aconteceu enquanto ele estaria fugindo, em uma caminhonete, porque teria matado o próprio pai, em Bom Jesus do Sul, também no sudoeste.

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Militar (PM) contou que o filho, de 56 anos, é suspeito de ter matado o pai, de 82 anos, com uma facada no peito, dentro de casa. A mãe e esposa da vítima, de 77 anos, presenciou o ocorrido, passou mal e foi levada para um hospital, em Dionísio Cerqueira (SC).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu entre a caminhonete e um caminhão. O caminhoneiro ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital.

A PM informou ainda que o pai foi morto pouco depois de chegar da igreja. Os pais e o filho moravam na mesma casa, na área rural da cidade.