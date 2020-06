Ex-candidata ao Miss Bumbum teve braço amputado após grave acidente de moto

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

A ex-candidata do concurso Miss Bumbum Brasil Suellen Nóbrega, de 36 anos, teve que amputar o braço esquerdo depois de sofrer um grave acidente de moto. O acidente aconteceu na última terça-feira (09), na cidade de Patos, na Paraíba.

De acordo com o site UOL, Suellen dirigia uma moto quando colidiu com um carro. Ela ficou gravemente ferida e teve o braço dilacerado com o impacto do acidente.

Suellen Nóbrega participou da última edição do concurso, em 2018, e representou a Paraíba.