Três passageiros ficam feridos após micro-ônibus invadir e destruir apartamento em Manaus

Manaus/AM - Três passageiros ficaram feridos por volta das 21h30, desse domingo (9), quando um ônibus Alternativo perdeu o controle e destruiu parte de um apartamento no Residencial Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Uma família estava no local no momento do acidente.

O motorista perdeu o controle da direção do veículo em uma ladeira bastante íngrime e que fica em uma curva, e acabou invadindo o local, onde estavam duas crianças, uma de dois anos e outro menor, por sorte, nenhuma delas ficou feridas.

Os três passageiros do Alter, entre eles duas mulheres, ficaram feridos e precisaram ser levadas para o hospital. Moradores tomaram um susto ao sentir o apartamento tremer com o impacto da batida.

O jardim e o quarto da residência ficaram parcialmente destruídos e no local e ainda era possível ver a grade de proteção da janela da totalmente retorcida e peças do ônibus espalhadas pelo percurso feito pelo micro-ônibus.

A vizinhança reclama da falta de segurança do lugar do descuido da maioria de condutores que insistem em andar em alta velocidade pelo trecho, causando tragédias como esta.