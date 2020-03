Em Manaus, crianças são atropeladas por viatura da PM enquanto voltavam da escola

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Duas criança de 10 anos e uma mulher de 18, foram atropelados por uma viatura da Polícia Militar no fim da tarde dessa sexta-feira (13), na Avenida das Flores, na Zona Norte.

Segundo a tia de uma das vítimas, o acidente aconteceu enquanto o trio atravessava a faixa de pedestres na via. Ela conta que a mulher havia acabado de sair de uma escola próxima, onde teria ido buscar os garotos.

No caminho, a jovem sinalizou e os veículos pararam para que eles pudessem atravessar em segurança, contudo, quando já estavam próximo a calçada, uma viatura do 9º DIP surgiu em alta velocidade e atingiu as vítimas em cheio, lançando-as metros a frente.

Populares desesperados acionaram ambulâncias do Samu que encaminharam as crianças para o hospital Joãozinho E a mulher para o Pronto-Socorro João Lúcio. Familiares estão revoltados e contam que no momento do atropelamento, os policiais não estavam com o sinal sonoro ligado e nem pareciam estar a caminho de nenhuma ocorrência.

Os feridos permanecem internados e realizam exames para avaliar os danos do atropelamento. Os parentes estão a caminho da Corregedoria e afirmam que vão cobrar providências das autoridades.