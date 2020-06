Homem é preso ao ser flagrado vendendo rolos linha chilena em Manaus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Um homem foi detido nesse domingo (14), ao ser flagrado com dezenas carretéis de linha de creio na Rua das Pedras, na Comunidade Raio de Sol, na Zona Norte.

A polícia fazia ronda pelas ruas do bairro quando se deparou com um grande grupo de pessoas soltando pipa no meio da rua. Ao avistarem o homem vendendo material conhecido como linha chilena, os agentes o abordaram, mas ele tentou enfrentá-los e acabou detido.

Linhas cortantes assim como as chilena e cerol são de uso proibido e podem provocar acidente graves e fatais como o que ocorreu há algumas semanas com uma mulher na Zona Leste. Na ocasião, ela passava de motocicleta por uma avenida, quando teve o pescoço degolado pela fio.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois no hospital. Desde então, a brincadeira com o material tem sido reprimida em Manaus.