Estudante de fisioterapia morre após lancha ter teto arrancado em acidente

Manaus/AM - A universitária Bruna França Zooca, 25, morreu em um trágico acidente de lancha nesse fim de semana em Vitória, no Espírito Santo. Na ocasião, a embarcação bateu na estrutura de um píer e teve a cobertura arrancada.

Segundo a PM, a lancha era conduzida por José Silvino Pinafo, noivo de Bruna, ele possuía habilitação. O casal estava com mais sete pessoas na lancha e se preparava para guardar o barco na marina, quando o acidente ocorreu.

Bruna foi atingida pela estrutura de aço e morreu no local, Pinafo fraturou as costelas e teve o pulmão perfurado e os demais convidados sofreram apenas ferimentos leves.

O corpo da jovem estudante de fisioterapia, que era do interior do estado, mas morava na capital om o noivo, foi enterrado nesse domingo (26). A Marinha vai apurar o ocorrido, mas acredita que a escuridão tenha colaborado para o desfecho do caso.