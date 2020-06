Lamborghini fica destruída em acidente minutos depois de ser comprada

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Uma Lamborghini, avaliada em 20 mil libras (equivalente a R$ 1,3 milhão), ficou completamente destruída após se envolver em um acidente de trânsito, minutos depois de ser comprada em uma concessionária no distrito de West Yorkshire, no Reino Unido.

O carro de luxo apresentou uma falha mecânica e parou no acostamento quando foi atingido por uma van. Com o impacto do acidente, a lamborghini foi parar no meio da estrada e ficou completamente destruída, de acordo com o jornal local "Yorkshire Evening Post".

Ainda de acordo com o site, apenas o motorista da van sofreu ferimentos na cabeça. O estado de saúde dele não foi divulgado.