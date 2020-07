Josué Neto fraturou osso e sofreu lesões generalizadas em acidente com Jet Ski

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), fraturou osso, sofreu lesões generalizadas e edema após sofrer uma acidente de jet ski no último domingo (26), ao se chocar com um cabo de aço. A informação consta em nota divulgada pela Aleam nesta segunda-feira (27).

Conforme a nota, Josué passou por exames médicos na manhã de hoje que constataram fratura na tíbia da perna direita, lesões generalizadas e edema. "O deputado está consciente e tomando medicação. Permanecerá em observação no Hospital Samel", completou a nota.