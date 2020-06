Jet ski pega fogo durante abastecimento no lago do Tarumã

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - Um jet ski sofreu um princípio de incêndio no momento que abastecia no Pontão Lecy 2, no Tarumã, Zona Oeste, na manhã de domingo (28). Um home, que não teve o nome divulgado, ficou ferido na boca.

Segundoctestemunhas, o proprietários do jet ski parou para abastecer quando vazou um pouco de combustível do tanque. No momento em que o homem tentou dar partida no veículo hove uma explosão. O fogo foi controlado pelo proprietário e por funcionários do posto de abastecimento.

Um homem, que estava verificando o Jet ski, foi atingido na boca e socorrido ainda no local por um médico e depois encaminhado para o Hospital 28 de Agosto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o responsável pelo estabelecimento foi orientado e após certificado que o local estava em segurança, a equipe retornou para o Pelotão Fluvial.