Idoso de 74 anos despenca do 8º andar de prédio

Manaus/AM - Um idoso despencou do 8º andar do prédio onde mora na noite dessa sexta-feira (10), no bairro Encruzilhada, em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima tem 74 anos.

Antes da queda, ele foi visto sentado em uma cadeira na área de serviço do apartamento, mas o que teria causado a queda ainda é um mistério.

Ao cair, ele teve o impacto amortecido por uma cobertura de acrílico que há no térreo. Mesmo assim, foi levado inconsciente para o hospital e ainda não há informações sobre a gravidade do estado e saúde dele.

A polícia investiga se a queda foi acidental ou se ela pode ter sido provocada.