Jogador Henrique, do Cruzeiro, cai em penhasco ao sofrer acidente de carro

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

O jogador Henrique, de 35 anos, sofreu um acidente de carro, nesta sexta-feira (26), em Brumadinho, em Belo Horizonte. Ele é volante do Cruzeiro e dirigia um carro modelo Land Rover, quando caiu em um penhasco, em um local de difícil acesso. O atleta ainda estava consciente quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, segundo o Sistema Globo.

Henrique estava sozinho no momento do acidente e os médicos do clube acompanham o jogador. Em nota, o Cruzeiro confirmou o acidente com o volante do time e que o jogador teve ferimentos leves e estava passando por exames complementares.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.