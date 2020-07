Ao sair de fazenda, Gusttavo Lima se envolve em acidente

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

O cantor sertanejo Gusttavo Lima sofreu um acidente neste domingo (05). Ele atropelou um ciclista quando voltava de sua fazenda, em Goiás.

Segundo o Sistema Globo, o cantor passava por um radar eletrônico, em uma velocidade de 30km/h com velocidade máxima permitida de 40km/h, quando o ciclista passou em sua frente.

"Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista porque viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O homem teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem", disse a assessoria em nota divulgada à imprensa.

Gusttavo Lima prestou socorro à vítima ainda no local. Ele deve providenciar uma ambulância particular para o homem ser transferido para um hospital privado em Goiânia. Todo o tratamento será custeado pelo sertanejo, de acordo com a assessoria.