Enfermeiro morre em acidente na AM-070 ao voltar de plantão

Manaus/AM - Delvany Ferreira Gomes, 43, morreu neste sábado (30), em um acidente de moto ocorrido na Avenida Manoel Urbano, sentido Manaus.

Segundo informações da perícia, o motoqueiro perdeu o controle da moto e acabou colidindo com uma placa de ferro, que ficava próximo a barreira policial. Ainda de acordo com a perícia, a vítima possivelmente teria cochilado, pois era enfermeiro e estaria vindo de plantão, pois as vestimentas e matérias de uso do mesmo, foram encontrados em sua bolsa.