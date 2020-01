Amazonas tem redução de 78% no número de mortes no trânsito em dezembro de 2019

Manaus/AM - No mês de dezembro de 2019, o Amazonas bateu recorde na redução do número de vítimas fatais no trânsito. No período, o estado registrou o menor número de mortes do tipo em 10 anos. Com oito óbitos registrados, a redução é de 78% em relação ao mês de dezembro de 2018, quando ocorreram 38 mortes no trânsito. Em todo o ano de 2019, o estado registrou 276 ocorrências do tipo, o menor número desde 2013, quando foram registradas 345 mortes.

A redução no número de vítimas fatais também ocorreu nas semanas do Natal e Ano Novo. Em Manaus, entre os dias 24 de dezembro de 2019 e o dia 1° de janeiro de 2020, foram registradas 4 mortes em decorrência de acidentes de trânsito. O quantitativo representou queda de 20% em relação ao mesmo período entre 2018 e 2019, quando ocorreram 5 óbitos.

Em relação ao número de acidentes com vítimas lesionadas, também no período de Natal e Ano Novo, a queda chegou a 60%, na comparação do mesmo período em 2018 e em 2019, caindo de 318 para 129 ocorrências.

Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).