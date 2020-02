Cratera engole carro e caminhão e deixa um morto em rodovia

Um motorista foi encontrado morto na madrugada dessa terça-feira (11), após de ter o carro engolido por uma cratera que se abriu no meio da Rodovia Leonor Mendes de Barros, em Júlio Mesquita, em São Paulo. O corpo só foi descoberto porque horas depois outro caminhão também caiu no local.

Segundo o sistema de informação da Globo, o condutor do caminhão percebeu o buraco gigante na pista e parou o veículo. Em instantes, a pista cedeu e ele o caro de bebidas também foram sugados.

Mesmo no fundo, a vítima conseguiu sair do veículo e acionou a polícia. Assim que o socorro foi acionado e o caminhão foi removido, um carro, que teria caído primeiro, foi achado mergulhado nas águas da chuvas que estavam represadas no local.

Um homem que não conseguiu se soltar foi encontrado morto no interior do carro. A rodovia foi totalmente interditada para minimizar os riscos de um novo acidente. São Paulo vive o caos com estragos incalculáveis por conta da chuva incessante que cai há dias no estado.