Em Manaus, mulher fica presa às ferragens após colidir carro em caminhão

Manaus/AM - Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ficou ferida e presa ás ferragens do carro que dirigia após colidir com um caminhão. O acidente acontece na manhã deste sábado (27) na avenida Oitis, bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

De acordo com o motorista do caminhão Jardison da Silva, a motorista teria ligado o pisca do veículo, dando sinal de que iria entrar na outra pista, porém ao se distrair acabou colidindo na lateral do caminhão.

"Quando eu vi o carro já estava em cima do meu caminhão. Graças a Deus que ela esta viva e eu também. Meu caminhão está em dia bem como meus documentos", disse.

Jardison contou, que devido ao acidente, a mulher ficou presa ás ferragens do carro e precisou do apoio dos Bombeiros para ser removida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima para uma unidade de saúde.