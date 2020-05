Motorista de app joga carro contra muro de delegacia para escapar de assalto em Manaus

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Em uma atitude desesperada, um motorista de aplicativo de 37 anos, jogou seu carro contra o muro do 9º DIP para tentar escapar de assaltantes que o faziam refém na noite dessa terça-feira (12), no bairro São José, na Zona Leste.

Na ocasião, uma dupla teria solicitado uma corrida pelo aplicativo e no meio do caminho, renderam a vítima com uma faca. Ao passarem pela frente da delegacia, os suspeitos ordenaram que o homem acelerasse para não que não fossem abordados.

Foi aí que o motorista teve a ideia de provocar o acidente para chamar a atenção e pedir ajuda. Após a colisão, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro foi arrancado de dentro do veículo e espancado por populares que testemunharam a ação.

Ao final, o jovem de 18 anos foi preso e confessou que estava roubando o motorista juntamente com o comparsa. Buscas foram feitas por ele, mas o acusado não foi encontrado.