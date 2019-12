Vídeo: Carreta tomba e prejudica trânsito em Manaus

15:30h Tombamento próximo ao porto chibatao, atrás da base aérea. Atenção redobrada condutores! pic.twitter.com/MR7f5AE5xL — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) December 26, 2019

Manaus/AM - Uma carreta tombou na tarde desta quinta-feira (25), na Estrada do Paredão, próximo ao Porto Chibatão, bairro Crespo, zona Sul de Manaus.

No vídeo, gravado por um motorista que passava no local logo após o acidente, é possível ver a carreta em parte da via. Não há informações sobre feridos no local.